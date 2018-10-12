Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.



Siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam gerçekleştirdiği idmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Roco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz yer almadı.