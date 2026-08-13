Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya geliyor. Deplasmanda oynanan ilk maçta rakibini Semih Kılıçsoy'un kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden temsilcimiz, İstanbul'da elde edeceği her türlü galibiyet veya beraberlik durumunda adını doğrudan play-off turuna yazdıracak.

DOLMABAHÇE'DEKİ KRİTİK MÜCADELE SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Siyah-beyazlı taraftarların ve futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa kupalarındaki bu mücadele, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü Dolmabahçe'de, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan rövanş karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSVİÇRELİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'in yardımcılıklarını ise Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

BEŞİKTAŞ'TA BİR EKSİK VAR

Zorlu maç öncesinde Beşiktaş cephesinde bir eksik bulunuyor. İlk karşılaşmada kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kassoum Ouattara, rövanş mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak.

İŞTE TUR BİLETİ İÇİN SAHAYA ÇIKACAK İLK 11'LER

Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş ile Hradec Kralove'nin sahaya süreceği kadrolar da belli oldu. Takımların ilk 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş: Nübel, Djalo, Emirha, Murillo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, İlhan, Cerny, Oh.

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrinca, Cihak, Cech, Horak, Dancak, Darida, Ludvicek, Van Buren, Sloncik, Mihalik.