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Beşiktaş ile Akhisarspor 13. randevuda

Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Akhisarspor 13. randevuda

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak Beşiktaş-Akhisarspor maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
İki takım arasında geride kalan 12 maçtan 6'sını siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti.
Beşiktaş'ın 25 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı, Akhisar'daki karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

Maçlar
2012-2013 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş, Holosko (2) ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un tek golünü Mustafa Aşan attı. Manisa'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas (2), Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü Mustafa Pektemek kaydetti.
2013-2014'te Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno (2) ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almeida attı. İstanbul'da ise siyah-beyazlılar, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.
2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin golünü Bilal Kısa attı. Manisa'daki müsabaka Mehmet Akyüz ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.
2015-2016'nın ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.
2016-2017 sezonunun ilk yarısında Manisa'daki müsabakada Beşiktaş, Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Vodafone Park'taki müsabakada da siyah-beyazlılar, Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un golünü Olcan Adın attı.
Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 0-0 tamamlandı. Akhisar'da yapımı tamamlanan yeni stattaki ilk maçı ise Beşiktaş, Babel (2) ve Negredo'nun golleriyle 3-0 kazandı.

İstanbul'daki maçlar
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 6 maçtan 4'ünde Beşiktaş, birinde Ege temsilcisi galip geldi, son müsabaka ise berabere sonuçlandı.
İstanbul'da siyah-beyazlılar 12, yeşil-siyahlılar 5 gol attı.

 

Etiketler; #beşiktaş #akhisarspor #süper lig
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