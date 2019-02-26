İşte birinci dakikada Burak'ın şutunda topun kalecide kaldığı, Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün gölünü attığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçının özeti... Beşiktaş tarafından ilk gol hakkında, "Kagawa serbest vuruştan topu ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken topu Vida kale sahasına gönderdi. Gökhan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu" açıklaması geldi. 3-3 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının özeti ve tüm detayları. Hasan Ali Kaldırım, "Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir şekilde ikinci devre sahaya çıktığımızda bizi desteklediler. 3-3’ten sonra da iki üç tane net pozisyonumuz var. Bugün burada 3 puanı kaçıran taraf biziz." dedi. Sadık Çiftpınar, "Buraya gelerek bizi destekleyen taraftarımızın diline ve yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Taraftarların kalplerinde ve ruhlarında barındırdıkları Fenerbahçe’yi tarif etmeye gerek yok. Biz onu çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu Miha Zajc: "Taraftarlar inanılmazdı. Bizi her durumda destekledikleri için çok mutluyum. Bizim için gerçek anlamda 12 numara."

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMALARI



Beşiktaş tarafından şu açıklamalar yapıldı:



"Vodafone Park'ta maç başladı!



Dk.1: Burak'ın şutunda top kalecide kaldı.



Dk.10: Kagawa serbest vuruştan topu ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken topu Vida kale sahasına gönderdi. Gökhan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu 1-0.



Dk.17: VAR sisteminde Gökhan Gönül'ün ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu inceleyen Bülent Yıldırım, takımımızın lehine penaltıya hükmetti.



Burak Yılmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye yükselttik 2-0.



Dk.27: Güven'in çektiği şutta savunmaya çarpan top kalecide kaldı.



Dk.45: Burak Yılmaz, kendisinin ikinci takımımızın üçüncü golünü kaydetti 3-0.



Vodafone Park'ta ilk yarıyı 3-0 önde tamamladık.



İkinci yarı başladı.



Dk.50: Burak ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti, top auta gitti.



Beşiktaş:3



Dk.64: Güven'in yerine Caner oyunda.



Beşiktaş:3 Fenerbahçe:3 (Dk.67 Hasan Ali)



Dk.74: Lens çıktı, Quaresma oyunda.



Dk.74: Burak sarı kart gördü.



Dk.77: Burak ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top kaleciden döndü



Dk.80: Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa ceza sahasında Burak kafayla vurdu, top direkten döndü.



Dk.85: Kagawa'nın yerine Mustafa oyuna girdi.



Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı."



FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMALARI



Fenerbahçe'nin açıklamaları şöyle:



"1'

Derbi başladı. Haydi #Fenerbahçe



10'

Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe



18'

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe



35'

Zajc sarı kart görüyor.



45'

İlk yarının sonuna 4 dakika ekleniyor.



45+2'

Beşiktaş 3-0 Fenerbahçe



İlk yarı sonucu: 3-0.



46'

İkinci devre başladı.



46'

Moses ve Isla'nın yerine, Ayew ve Valbuena oyunda.



55'

GOL! MIHA ZAJC.



60'

Dirar sarı kart görüyor.



62'

GOOOOOOLLL! SADIK!



GOOOOOOOOLLLLLL! HASAANNNN MUHTEŞEM BİR GOL MUHTEŞEM! 3-3!



76'

Sadık sarı kart görüyor.



84'

Zajc yerini Eljif'e bırakıyor.



90'

Mücadelenin sonuna 7 dakika ilave edildi.



90+7'

Hasan Ali sarı kart görüyor.



Maç sonucu: 3-3.



Çok büyüksün Fenerbahçe Taraftarı!



Hasan Ali Kaldırım, "Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir şekilde ikinci devre sahaya çıktığımızda bizi desteklediler. 3-3’ten sonra da iki üç tane net pozisyonumuz var. Bugün burada 3 puanı kaçıran taraf biziz." dedi



Sadık Çiftpınar, "Buraya gelerek bizi destekleyen taraftarımızın diline ve yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Taraftarların kalplerinde ve ruhlarında barındırdıkları Fenerbahçe’yi tarif etmeye gerek yok. Biz onu çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.



Miha Zajc: "Taraftarlar inanılmazdı. Bizi her durumda destekledikleri için çok mutluyum. Bizim için gerçek anlamda 12 numara." Beşiktaş tarafından şu açıklamalar yapıldı:"Vodafone Park'ta maç başladı!Dk.1: Burak'ın şutunda top kalecide kaldı.Dk.10: Kagawa serbest vuruştan topu ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken topu Vida kale sahasına gönderdi. Gökhan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu 1-0.Dk.17: VAR sisteminde Gökhan Gönül'ün ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu inceleyen Bülent Yıldırım, takımımızın lehine penaltıya hükmetti.Burak Yılmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye yükselttik 2-0.Dk.27: Güven'in çektiği şutta savunmaya çarpan top kalecide kaldı.Dk.45: Burak Yılmaz, kendisinin ikinci takımımızın üçüncü golünü kaydetti 3-0.Vodafone Park'ta ilk yarıyı 3-0 önde tamamladık.İkinci yarı başladı.Dk.50: Burak ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti, top auta gitti.Beşiktaş:3 Fenerbahçe :1 (Dk.55 Zajc)Dk.64: Güven'in yerine Caner oyunda.Beşiktaş:3 Fenerbahçe:3 (Dk.67 Hasan Ali)Dk.74: Lens çıktı, Quaresma oyunda.Dk.74: Burak sarı kart gördü.Dk.77: Burak ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top kaleciden döndüDk.80: Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa ceza sahasında Burak kafayla vurdu, top direkten döndü.Dk.85: Kagawa'nın yerine Mustafa oyuna girdi.Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı."Fenerbahçe'nin açıklamaları şöyle:"1'Derbi başladı. Haydi #Fenerbahçe10'Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe18'Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe35'Zajc sarı kart görüyor.45'İlk yarının sonuna 4 dakika ekleniyor.45+2'Beşiktaş 3-0 Fenerbahçeİlk yarı sonucu: 3-0.46'İkinci devre başladı.46'Moses ve Isla'nın yerine, Ayew ve Valbuena oyunda.55'GOL! MIHA ZAJC.60'Dirar sarı kart görüyor.62'GOOOOOOLLL! SADIK!GOOOOOOOOLLLLLL! HASAANNNN MUHTEŞEM BİR GOL MUHTEŞEM! 3-3!76'Sadık sarı kart görüyor.84'Zajc yerini Eljif'e bırakıyor.90'Mücadelenin sonuna 7 dakika ilave edildi.90+7'Hasan Ali sarı kart görüyor.Maç sonucu: 3-3.Çok büyüksün Fenerbahçe Taraftarı!Hasan Ali Kaldırım, "Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir şekilde ikinci devre sahaya çıktığımızda bizi desteklediler. 3-3’ten sonra da iki üç tane net pozisyonumuz var. Bugün burada 3 puanı kaçıran taraf biziz." dediSadık Çiftpınar, "Buraya gelerek bizi destekleyen taraftarımızın diline ve yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Taraftarların kalplerinde ve ruhlarında barındırdıkları Fenerbahçe’yi tarif etmeye gerek yok. Biz onu çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.Miha Zajc: "Taraftarlar inanılmazdı. Bizi her durumda destekledikleri için çok mutluyum. Bizim için gerçek anlamda 12 numara."