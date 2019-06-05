banner1005
Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Johansson hayatını kaybetti
Johansson hayatını kaybetti
Hatay'da 3 IŞİD şüphelisi tutuklandı
Hatay'da 3 IŞİD şüphelisi tutuklandı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu kombine fiyatları belli oldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç saha maçlarını kapsayan kombine kartlar, genel satışa sunuldu.

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu kombine fiyatları belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon boyunca Vodafone Park'taki müsabakaları kapsayankombine kartların genel satışının başladığı belirtildi.

Kombine kart satışlarının bayram tatili süresince "www.passo.com.tr" internet sitesinden yapılacağı aktarıldı. Vodafone Park Kombine Ofisi'nin ise 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği kaydedildi.

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu kombine fiyatları şöyle:
1. Kategori: 5 bin 250 lira
2. Kategori: 4 bin 750 lira
3. Kategori: 3 bin 750 lira
4. Kategori: 3 bin 350 lira
5. Kategori: 3 bin 150 lira
6. Kategori: 2 bin 900 lira
7. Kategori: Bin 550 lira
8. Kategori: Bin 450 lira


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.