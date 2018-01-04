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Beşiktaş'ın Antalya kampı

Siyah-beyazlılar, günün ikinci ve son antrenmanını gerçekleştirdi

Beşiktaş'ın Antalya kampı

ANTALYA (AA) - Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ikinci ve son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, dayanıklılık ve şut çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı oyuncular, yarım sahada yaptıkları tek kale maçla idmanı tamamladı.

Anderson Talisca ile Jeremain Lens, antrenmanın ardından Şenol Güneş yönetiminde şut çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan siyah-beyazlıların 20 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran, idman esnasında hafif bir sakatlık yaşadı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #futbol #beşiktaş #antrenman
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