İzinleri sona eren 14 oyuncu antrenmanda yer aldı

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ikinci ve son antrenmanını gerçekleştirdi.



Beşiktaş'ta izinlerinin sona ermesinin ardından kampa katılan Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Pepe, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Orkan Çınar, Alvaro Negredo ve Mustafa Pektemek, antrenmanda yer aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kampa yeni katılan futbolcular top kapma ve pas, diğer oyuncular ise şut çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda yapılan minyatür kale maç ve koşu çalışmasıyla sona erdi.



Sakatlığı devam eden Atınç Nukan antrenmanda yer almadı.



Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.