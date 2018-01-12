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Beşiktaş'ın Antalya kampı tamamlandı

Siyah-beyazlı ekip, Skenderbeu ile yaptığı hazırlık maçının ardından İstanbul'a gitti

Beşiktaş'ın Antalya kampı tamamlandı

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da yaptığı kampla hazırlanan Beşiktaş, İstanbul'a gitti.

Siyah-beyazlılar, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 3 Ocak'ta başladığı kampta 10 gün boyunca ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Antalya kampında yeni transfer Domagoj Vida da yer aldı.

Beşiktaş kampta 2 hazırlık maçı yaptı. İlk karşılaşmada Hollanda'nın ADO Den Haag takımı ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci ve son maçında ise Arnavutluk ekibi Skenderbeu'yu 3-2 mağlup etti.

Skenderbeu ile yaptığı maçın ardından yola çıkan siyah-beyazlı kafile, Antalya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından 15 Ocak Pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #süper lig #kamp #futbol #beşiktaş #antalya
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