Siyah-beyazlı ekip, Skenderbeu ile yaptığı hazırlık maçının ardından İstanbul'a gitti

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da yaptığı kampla hazırlanan Beşiktaş, İstanbul'a gitti.



Siyah-beyazlılar, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 3 Ocak'ta başladığı kampta 10 gün boyunca ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Antalya kampında yeni transfer Domagoj Vida da yer aldı.



Beşiktaş kampta 2 hazırlık maçı yaptı. İlk karşılaşmada Hollanda'nın ADO Den Haag takımı ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci ve son maçında ise Arnavutluk ekibi Skenderbeu'yu 3-2 mağlup etti.



Skenderbeu ile yaptığı maçın ardından yola çıkan siyah-beyazlı kafile, Antalya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.



Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından 15 Ocak Pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.