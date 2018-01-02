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Beşiktaş'ın Antalya kampı yarın başlayacak

Beşiktaş, yarın Antalya'da kampa girecek.

Beşiktaş'ın Antalya kampı yarın başlayacak

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynanan maçtan sonra tatile çıkan futbolcular, 5 günlük iznin ardından yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarını sürdüreceği Belek'e geçecek.

Beşiktaş, kamptaki ilk antrenmanı saat 18.00'de yapacak.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #antalya
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