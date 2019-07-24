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Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avusturya'ya gidecek siyah-beyazlı takımın kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Avusturya'ya gidecek kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz,
Güven Yalçın, Umut Nayir.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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