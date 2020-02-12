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Beşiktaş'ın deplasman maçlarında kulüp avukatları taraftarlara eşlik edecek

Beşiktaş, futbol takımının deplasmanda oynayacağı maçları tribünden izleyecek taraftarlar için kulüp avukatlarının görev yapacağını açıkladı.

SPOR 12.02.2020, 15:46
Beşiktaş'ın deplasman maçlarında kulüp avukatları taraftarlara eşlik edecek

Beşiktaş, futbol takımının deplasmanda oynayacağı maçları tribünden izleyecek taraftarlar için kulüp avukatlarının görev yapacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın deplasmanda oynayacağı maçlarda, deplasman tribününde yer alacak taraftarlarımızın huzur içerisinde; stadyuma giriş yapmaları, müsabakayı izlemeleri ve stadyumdan ayrılmalarını sağlamak üzere kulübümüzün avukatları görev yapacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Kaynak: AA
#beşiktaş
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