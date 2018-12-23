Süper Lig'in ilk 7 haftasında 14 puan toplayan Beşiktaş, sonraki 10 maçında 12 puan elde edebildi. Siyah-beyazlılar, son 3 maçında galip gelemezken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Beşiktaş'ta büyük çöküş yaşandı.



Lige iyi başlayan ve üst üste galibiyetlerle iddiasını ortaya koyan siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında haftalar geçtikçe hızını kaybetti.



İlk haftalarda daha etkili olan Beşiktaş'ta, ilerleyen maçlarda büyük bir form düşüklüğü oluştu. Puan kayıplarının artmasına engel olamayan siyah-beyazlı ekibin attığı gol sayısı azalırken, savunmasındaki sıkıntılar da ön plana çıktı.



İlk 7 hafta daha çok puan topladı



Beşiktaş, 2018-2019 sezonunun ilk 7 haftasında daha çok puanı hanesine yazdırdı.



Süper Lig'in ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 14 puana ulaştı.



Beşiktaş, söz konusu maçlarda 13 gol atarak 1,8 oran yakaladı. Kalesinde de 8 gol gören siyah-beyazlı ekip, bu kategoride 1,1 oran elde etti.



Son 10 haftada büyük çöküş



Beşiktaş'ın son 10 haftada puan kayıpları arttı, hücum gücü zayıfladı ve savunması düştü.



Bu 10 haftalık bölümde üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan elde eden siyah-beyazlılar, 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Ligin ilk 7 haftalık bölümünde 7 puan kaybeden Beşiktaş, son 10 maçlık dönemde ise 18 puandan oldu.



Son 10 maçında rakip fileleri 15 kez havalandırabilen siyah-beyazlı takımın gol oranı 1,5'a geriledi. Kalesinde 15 gol gören Beşiktaş'ın bu alandaki oranı ise 1,5'a çıktı.



Son 3 maçta kazanamadı



Beşiktaş, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet yüzü göremedi.



Ligin 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki Trabzonspor maçını ise 2-2 beraberlikle tamamladı.



Beşiktaş, 17. haftada Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerden birini aldı.