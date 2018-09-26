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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Alpay Çelebi, ameliyat edildi

Fenerbahçe ile oynanan 21 Yaş Altı Ligi maçında sakatlanan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Alpay Çelebi ameliyat edildi.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Alpay Çelebi, ameliyat edildi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "21 yaş altı takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı maçta sağ dizinden sakatlanan genç futbolcumuz Alpay Çelebi, sağlık kurulu başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildi." denildi.

Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve Çelebi'ye artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulandığı ifade edildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #alpay çelebi #fenerbahçe
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