banner1002
Cari işlemler rakamları açıklandı
Cari işlemler rakamları açıklandı
"İddaa" yeniden ihaleye çıkacak
Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'İŞKUR' açıklaması
Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'İŞKUR' açıklaması
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü

Beşiktaş'ın ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı idmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ın ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlılar, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin salonunda yarım saatlik idmanın ardından sahada teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. 

Sahada ısınmanın ardından 2'ye 2 hücum ve savunma çalışan siyah-beyazlılar, yedişer kişilik üç ayrı takım halinde yarı sahada çift kale maç oynadı.

Antrenman sonunda Larin, Ljajic ve Güven Yalçın, özel şut çalışması yaptı.

İdmana katılmayan Burak Yılmaz ile Caner Erkin, kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş, yarın saat 15.00'te Almanya 2. Bundesliga takımlarından Greuther Fürth ile son hazırlık maçını oynadıktan sonra Antalya'dan ayrılacak.

Lucescu, Şenol Güneş ile görüştü 

İdmanın son bölümünü A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da saha kenarından izledi.

Lucescu, antrenman bitiminde teknik direktör Şenol Güneş ile sahada bir görüşme yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.