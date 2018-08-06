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Beşiktaş'ın play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz'i geçmesi durumunda play-off'ta Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş'ın play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz'i geçmesi durumunda play-off'ta Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
3. ön eleme turunda mücadele eden Türk takımlarından Beşiktaş, LASK Linz'i elerse Nordsjaelland-Partizan, Medipol Başakşehir ise Burnley'i geçerse Olympiakos-Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Play-off turunda ilk maçlar 23 Ağustos, rövanşları ise 30 Ağustos'ta oynanacak.
Çekiliş sonucu oluşan eşleşmeler şöyle:
Şampiyonlar rotası:
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Helsinki (Finlandiya) / Kızılyıldız (Sırbistan)-Spartak Trnava (Slovakya)
Hapoel Beer Sheva (İsrail)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) / Astana (Kazakistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Cork City (İrlanda)-Rosenborg (Norveç) / Salzburg (Avusturya)-Shkendija (Makedonya)
Legia Varşova (Polonya)-Dudelange (Lüksemburg) / Alashkert (Ermenistan)-Cluj (Romanya)
Spartaks Jurmala (Letonya)-Suduva (Litvanya) / Celtic (İskoçya)-AEK (Yunanistan)
Sheriff (Moldova)-Valur (İzlanda) / Karabağ (Azerbaycan)-BATE (Belarus)
Malmö (İsveç)-MOL Vidi (Macaristan) / The New Saints (Galler)-Midtjylland (Danimarka)
Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Kukesi (Arnavutluk) / Ludogorets (Bulgaristan)-Zrinjski (Bosna Hersek)
Ana rota: 
Sigma (Çekya)-Kairat (Kazakistan) / Sevilla (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)
Sarpsborg (Norveç)-Rijeka (Hırvatistan) / Pyunik (Ermenistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Jagiellonia (Polonya)-Gent (Belçika) / Mariupol (Ukrayna)-Bordeaux (Fransa)
Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) / Beşiktaş-LASK Linz (Avusturya)
Slovan Bratislava (Slovakya)-Rapid Wien (Avusturya) / Hajduk Split (Hırvatistan)-FCSB (Romanya)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo Brest (Belarus) / Vitesse (Hollanda)-Basel (İsviçre)
Glasgow Rangers (İskoçya)-Maribor (Slovenya) / Ufa (Rusya)-Progres Niederkorn (Lüksemburg)
Hapoel Haifa (İsrail)-Atalanta (İtalya) / CSKA Sofya (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka)
Dinamo Minsk (Belarus)-Zenit (Rusya) / Hibernian (İskoçya)-Molde (Norveç)
Trencin (Slovakya)-Feyenoord (Hollanda) / Sturm Graz (Avusturya)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
Genk (Belçika)-Lech Poznan (Polonya) / Spartak Subotica (Sırbistan)-Brondby (Danimarka)
Olympiakos (Yunanistan)-Luzern (İsviçre) / Medipol Başakşehir-Burnley (İngiltere)
Zorya (Ukrayna)-Braga (Portekiz) / Leipzig (Almanya)-Universitatea Craiova (Romanya)

Etiketler; #uefa avrupa ligi #beşiktaş
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