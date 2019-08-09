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Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos

Beşiktaş, hazırlık maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos

Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile hazırlık maçında yarın karşı karşıya gelecek. 

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak.

İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Victor Ruiz, Tyler Boyd ve Douglas, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüp yarınki karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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