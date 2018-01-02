Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat yıldız Domagoj Vida bugün İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat yıldız Domagoj Vida bugün İstanbul'a geliyor.



Vida, bu akşam saat 17:00'de Atatürk Havalimanı'na inecek.



Hırvat stoper, yarın sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.



Sporx'de yer alan habere göre, futbolcu, resmi imzaların atılmasının ardından da akşam saatlerinde takımın Antalya'daki kampına katılacak.



Tecrübeli futbolcu için Çarşamba günü Vodafone Park'ta özel bir imza töreni düzenlenecek.



Vida, başkan Fikret Orman'ın da katılım göstereceği etkinlikte 4.5 senelik ve yıllık 3 milyon Euro maaşı içeren kontrata imzayı atacak.



Domagoj Vida, sonrasında Beşiktaş'ın devre arası kampına katılacak.



Vida'nın 24 numaralı formayı giymesi bekleniyor.



ulusal.com.tr