Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'den transfer ettiği Domagoj Vida, İstanbul'a geldi. Vida yarın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından, siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalayacak

Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den transfer ettiği Hırvat futbolcu Domagoj Vida, İstanbul'a geldi.



Atatürk Havalivanı'nda Vida'yı, bir grup Beşiktaş taraftarı karşıladı. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla 28 yaşındaki stopere sevgi gösterilerinde bulundu.



Vida, Beşiktaş Kulübü yetkilileriyle havalimanından ayrılarak, konaklayacağı otele hareket etti.



Hırvat futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından, siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalayacak.