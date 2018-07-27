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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer için anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco'yu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco, Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçakla 23:30'da İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Şilili stoper Enzo Roco, İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaşlı idareciler tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünden geçen Roco, konaklayacağı otele doğru hareket etti. Şilili oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Cruz Azul'da tamamlayan Roco, 34 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #beşiktaş
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