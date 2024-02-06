Beşiktaş, Joe Worrall'ı transfer etti

Ligde bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni tönetim ve yeni teknik direktörüyle devre arası transfer dönemi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Savunma hattını güçlendirmek için arayış içinde olan Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'den önemli bir transfere imza attı.

JOE WORRALL BEŞİKTAŞ'TA!

Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen 27 yaşındaki İngiliz stoper Joe Worrall'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall’a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Joe Worrall bu sezon Premier Lig ve FA Cup'ta 9 maçta forma giydi. Worrall bu maçlarda toplam 544 dakika süre aldı.

Geçtiğimiz günlerde transferin resmi olarak tamamlanması için İstanbul'a gelen İngiliz stoper, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda 2-0'lık galibiyetle ayrıldığı Trabzonspor maçını da tribünden takip etmişti.