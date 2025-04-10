Beşiktaş kabustan uyanamıyor: Savunma tek teselli
Siyah-beyazlılar, sezon başında yakaladığı çıkışı sürdüremedi. Kupadan elenen, Avrupa umutlarını yitiren Beşiktaş, son haftalarda aldığı sonuçlarla yeniden “sancılı döneme” girdi.
Beşiktaş, sezonun kritik virajına girerken yeniden galibiyet hasretine yakalandı. Serdal Adalı’nın başkanlığa gelişi ve teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer’in oturmasıyla birlikte kısa süreli bir toparlanma süreci yaşayan siyah-beyazlılar, son 5 resmi maçında yalnızca bir kez galip gelebildi.
Bu galibiyet ise, lig lideri Galatasaray karşısında 2-1’lik skorla geldi. Beşiktaş, bu sonuçla rakibinin namağlup serisini sona erdirerek moral bulmuş gibi görünse de; sonrasında gelen puan kayıpları taraftarı yeniden karamsarlığa sürükledi. Süper Lig’de Avrupa hedefi, Türkiye Kupası’nda ise şampiyonluk hayali birer birer rafa kalktı.
Siyah-beyazlılar, hücum hattında büyük sıkıntı yaşıyor. Takımın gol umudu olan Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu, son 10 maçta yalnızca 3 gol atabildi.
Semih 2 kez fileleri sarsarken, Immobile sadece bir kez gol sevinci yaşadı. Mustafa Hekimoğlu ise skora hiç katkı veremedi.
Bu tablo sonrası teknik direktör Solskjaer, çareyi santrforsuz formasyonda aradı. Galatasaray maçında Immobile’yi kulübeye çeken Norveçli çalıştırıcı, ileri uçta Rafa Silva’ya görev verdi. Bu sistem, derbide işe yaradı ancak sonraki maçlarda aynı verim alınamadı.
KUPA HAYALİ DE SON BULDU
Sezon başında Avrupa kupalarına katılım hedefiyle yola çıkan Beşiktaş, ligde bu iddiasını büyük ölçüde yitirdikten sonra rotasını Türkiye Kupası'na çevirmişti. Ancak çeyrek finalde Göztepe karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyet, bu kulvarda da hayal kırıklığı yarattı.
Müsabakanın kritik anında Tayyip Talha Sanuç’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, skoru koruyamadı ve kupaya da erken veda etti.
Beşiktaş’ın son dönemdeki gollerine büyük oranda orta saha ve kanat oyuncuları imza attı. Emirhan Topçu, Milot Rashica, Keny Arroyo, Ernest Muçi, Joao Mario, Gedson Fernandes ve Rafa Silva, takımın skor yükünü omuzladı.
Hatta bir gol de Trabzonsporlu Batagov’un kendi kalesine atmasıyla geldi.
Son 10 maçta 16 gol atan Beşiktaş’ta sadece 3 gol santrforlardan geldi. Bu durum, takımın en büyük sorunlarından biri olan “bitiricilik” eksikliğini gözler önüne serdi.
SAVUNMA TEK TESELLİ
Sezon genelinde istikrarsız bir grafik çizen siyah-beyazlıların, savunma performansı ise dikkat çekici. Teknik direktör Solskjaer’in göreve gelmesiyle birlikte takım savunmasına daha fazla önem veren Beşiktaş, 30 haftalık lig sürecinde yalnızca 28 gol yedi. Bu alanda Fenerbahçe’nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda.