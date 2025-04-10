Beşiktaş kabustan uyanamıyor: Savunma tek teselli

Bu galibiyet ise, lig lideri Galatasaray karşısında 2-1’lik skorla geldi. Beşiktaş, bu sonuçla rakibinin namağlup serisini sona erdirerek moral bulmuş gibi görünse de; sonrasında gelen puan kayıpları taraftarı yeniden karamsarlığa sürükledi. Süper Lig’de Avrupa hedefi, Türkiye Kupası’nda ise şampiyonluk hayali birer birer rafa kalktı.