Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu
Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu
TSK'dan açıklama: 1 asker şehit
TSK'dan açıklama: 1 asker şehit
"Dün gece çok ciddi bir iddia ortaya atılmıştır"
Hollanda Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekti
Hollanda Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekti

Beşiktaş kafilesi Ankara'da

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Ankara'ya geldi.

Beşiktaş kafilesi Ankara'da

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Ankara'ya geldi.

İstanbul'dan hava yoluyla başkente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Esenboğa Havaalanı'nda çok sayıda taraftar tezahüratlarla karşıladı.

Taraftarlarla fotoğraf çektiren ve imza dağıtan futbolcular, daha sonra konaklayacakları otele hareket etti.

Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.30'da başlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #gençlerbirliği #futbol #beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.