Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Ankara'ya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Ankara'ya geldi.



İstanbul'dan hava yoluyla başkente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Esenboğa Havaalanı'nda çok sayıda taraftar tezahüratlarla karşıladı.



Taraftarlarla fotoğraf çektiren ve imza dağıtan futbolcular, daha sonra konaklayacakları otele hareket etti.



Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.30'da başlayacak.