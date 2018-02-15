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Beşiktaş kafilesi Konya'da

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın yapacağı karşılaşma için Konya'ya geldi.

Beşiktaş kafilesi Konya'da

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın yapacağı karşılaşma için Konya'ya geldi.

Siyah-beyazlı kafileyi, Konya Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı.

Taraftarlar, çiçek verdiği teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kafile, takım otobüsüyle havalimanından konaklayacağı otele hareket etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #futbol #beşiktaş #atiker konyaspor
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