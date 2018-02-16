Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor ile bugün yapacağı karşılaşma için Konya'ya geldi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor ile bugün yapacağı karşılaşma için Konya'ya geldi.



Siyah-beyazlı kafileyi, Konya Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, çiçek verdiği teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kafile, takım otobüsüyle havalimanından konaklayacağı otele hareket etti.