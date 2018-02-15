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Beşiktaş kafilesi Konya'ya gitti

Siyah-beyazlı kafilede sakatlığı bulunan Tosic'in yanı sıra Larin yer almadı

Beşiktaş kafilesi Konya'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Konya'ya gitti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Konya'ya hareket etti.

Siyah-beyazlı kafilede Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil ile yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican da yer aldı.

Sakatlığı bulunan Dusko Tosic'in yanı sıra devre arasında kadroya katılan Kanadalı forvet Cyle Larin, Konya'ya götürülmedi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in 21 futbolcuyu dahil ettiği Atiker Konyaspor maçı kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Pepe, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #futbol #beşiktaş #atiker konyaspor
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