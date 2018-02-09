



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı belirtildi. Pas ve dar alanda top kontrol çalışmasıyla devam eden antrenmanın tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.