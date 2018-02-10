Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynanan karşılaşmada, geçen haftaki Bursaspor mücadelesine göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor ile evinde yaptığı karşılaşmaya, geçen haftaki Bursaspor mücadelesine göre 2 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı kart cezası nedeniyle Bursaspor karşısında görev alamayan Ryan Babel'in yanı sıra sakatlığı dolayısıyla aynı durumu yaşayan Atiba Hutchinson'u, Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Bu oyuncuların formayı geri almasının ardından Bursaspor karşısında ilk 11'de şans bulan Domagoj Vida ile Jeremain Lens, yedekler arasında yer aldı. Hutchinson'un sakatlığı sırasında Bursaspor karşısında ön liberoda oynayan Gary Medel, Kardemir Karabükspor mücadelesinde Pepe ile savunmanın göbeğinde görev yaptı.



Forvet hattında yine Negredo

Siyah-beyazlı ekipte son haftalarda olduğu gibi Kardemir Karabükspor mücadelesinde forvet hattında Alvaro Negredo, şans buldu.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Vagner Love yedek soyunurken, bir diğer forvet oyuncusu Cyle Larin ise kadroya dahil edilmedi.

Siyah-beyazlılarda Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Tolgay Arslan ve Mustafa Pektemek de yedekler arasında yer aldı. Genç oyuncular Fatih Aksoy ile Alpay Çelebi de ilerleyen dakikalar için şans bekledi.



Necip Uysal, kırmızı kart cezalısı

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yaptığı rövanş maçında kırmızı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Uzun süreli sakatlıklarının ardından takımla çalışmalara başlayan Dusko Tosic ile Gökhan Töre de Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kadroda yer bulamadı.



Soğuk havaya rağmen stat doldu

Siyah-beyazlı taraftarlar, soğuk havaya rağmen Vodafone Park tribünlerini doldurdu.

Mücadeleyi 35 bine yakın taraftar izledi.

Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Farkında Ol Destek Ol Epilepsi İçin Bak" yazılı pankartla çıktı.



