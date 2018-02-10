Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ligin 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u farklı geçti.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda iyi oyununu sürdürdü ve rakibini 5-0 mağlup etti.

Bu sezon 11. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 40'a yükselterek zirve için iddiasını sürdürdü.



İç sahadaki yenilmezlik serisi 37 maça çıktı

Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 37 maça çıkardı.

Ligde sahasındaki son mağlubiyetini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a karşı 2-0'lık skorla yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Siyah-beyazlı takım, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 30'u da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 37 lig maçında 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan topladı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 94 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 26 gol yedi.



Vodafone Park'ta ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta ligde en farklı galibiyetini Kardemir Karabükspor karşısında aldı.

2015-2016 sezonunda hizmete açılan bu statta daha önce Osmanlıspor'u 5-1 ve 4-0'lık skorlarla geçen, Atiker Konyaspor'u 5-1 ve Kayserispor'u 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kardemir Karabükspor'u 5-0'lık skorla yendi.

Beşiktaş, resmi maçlarda Vodafone Park'ta en farklı galibiyeti Grandmedical Manisaspor karşısında almıştı. Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta rakibini 9-0 yenmişti.



Beşiktaş, 6 hafta sonra kalesini gole kapadı

Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenen Beşiktaş, ligde 6 hafta sonra kalesini gole kapadı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlı takım, üst üste 6 maçta filelerinde golü gördü. Son 6 karşılaşmada 8 gol yiyen Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'a pozisyon dahi vermedi.

- Vagner Love, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini attı



Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden Vagner Love, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini Kardemir Karabükspor maçında attı.

Mücadelenin 56. dakikasında Alvaro Negredo'nun yerine oyuna dahil olan Vagner Love, 59. dakikada fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, 90+2. dakikada bir kez daha golü buldu. Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 10 gole imza atan Brezilyalı futbolcu, ligde 12. kez fileleri havalandırdı.

Vagner Love, Türkiye kariyerinde Kardemir Karabükspor'a 7. golünü attı.



Talisca, ikişer ikişer atıyor

Beşiktaş'ta Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 4 gol bulan ancak Bursaspor karşılaşmasında bunu başaramayan Anderson Talisca, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında iki şık gole imza attı.

Maçın 27. dakikasında ilk golünü atan Talisca, 83. dakikada ise takımını 4-0 öne geçirdi. Brezilyalı oyuncunun 83. dakikadaki serbest vuruşunda, top iki yan direğe çarpıp filelerle buluştu.

Süper Lig'in ikinci yarısındaki 4 maçta altıncı kez gol sevinci yaşayan Talisca, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

Siyah-beyazlı oyuncu, attığı ikinci golünün sevincini teknik direktör Şenol Güneş ile yaşadı.



Pepe, ikinci kez fileleri havalandırdı

Ligin ilk haftasında Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta gol bulan Pepe, 19 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Bu sezon rakip fileleri ikinci kez havalandıran tecrübeli oyuncu, Kardemir Karabükspor maçının 14. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



Oğuzhan Özyakup ve Adriano, sarı kart ceza sınırına geldi

Karşılaşmada sarı kart gören Oğuzhan Özyakup ve Adriano Correia, ceza sınırına geldi.

Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile derbi maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, bu önemli mücadele öncesi Anderson Talisca ve Pepe ile sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncu sayısı dörde çıktı. Gelecek hafta Atiker Konyaspor'a konuk olacak siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, Adriano, Pepe ve Talisca, bu karşılaşmada sarı kart gördükleri takdirde Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.



Taraftarlardan Negredo'ya destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, Kardemir Karabükspor maçında gayretli futboluna rağmen gol bulamayan ve yerini Vagner Love'a bırakan Alvaro Negredo'ya büyük destek verdi.

Negredo, kendisine yönelik yoğun tezahüratlar sonrası yedek kulübesinden çıkarak taraftarlara el salladı.

Karşılaşma sonrası siyah-beyazlı taraftarlara üçlüyü Vagner Love çektirdi. Taraftarlar, Kardemir Karabükspor karşısında önce savunmada ardından ön liberoda oynayan Gary Medel'e de gayretli oyunundan dolayı sevgi gösterisinde bulundu.



Kardemir Karabükspor'un deplasmanda kötü serisi sürdü

Süper Lig'de 15. yenilgisini alan Kardemir Karabükspor'un deplasmandaki kötü serisi sürdü.

Sezonun ilk iki deplasman maçında Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş yenilgisiyle ligdeki dış saha maçlarında üst üste 9. kez mağlup oldu.

Ligde son sırada yer alan Kardemir Karabükspor, 12 puanda kaldı.

Bu arada Kardemir Karabükspor'da karşılaşmanın 37. dakikasında yerini Adam Mikael Sven Stahl'e bırakan Andri Bliznichenko, kenar yönetimine tepki gösterdi. Saha kenarına gelen Ukraynalı oyuncu, yedek kulübesine geçmeyip sinirli bir şekilde soyunma odasına gitti.