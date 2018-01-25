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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldığı bildirildi.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan idmanın pas çalışması ile devam ettiği belirtildi. Antrenmanın çift kale taktik maçı ve şut idmanı ile sona erdiği aktarıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #kasımpaşa #futbol #beşiktaş
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