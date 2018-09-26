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Beşiktaş-Kayserispor maçı İstanbul'da oynanacak

Sarı-kırmızılı kulüp, Beşiktaş'ın maçı Kayseri'de oynama yönüdeki talebinin, TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

Beşiktaş-Kayserispor maçı İstanbul'da oynanacak

Kayserispor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmanın, fikstürdeki gibi İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın, stadı Vodafone Park'ın zeminindeki sorun nedeniyle maçı Kayseri'de oynama yönündeki talebinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda kabul görmediği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kayserispor'umuzun, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın, Beşiktaş tarafından Kadir Has Stadı'nda yapılması talebi, TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul görmemiştir. Müsabaka, normal program çerçevesinde İstanbul'da oynanacaktır."


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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