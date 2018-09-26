Sarı-kırmızılı kulüp, Beşiktaş'ın maçı Kayseri'de oynama yönüdeki talebinin, TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

Kayserispor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmanın, fikstürdeki gibi İstanbul'da oynanacağını duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın, stadı Vodafone Park'ın zeminindeki sorun nedeniyle maçı Kayseri'de oynama yönündeki talebinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda kabul görmediği aktarıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayserispor'umuzun, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın, Beşiktaş tarafından Kadir Has Stadı'nda yapılması talebi, TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul görmemiştir. Müsabaka, normal program çerçevesinde İstanbul'da oynanacaktır."