banner1002
Ege'de deprem
Ege'de deprem
'Çin'in İzmir Başkonsolosluğunu kapatmayın'
'Çin'in İzmir Başkonsolosluğunu kapatmayın'
ABD heyetiyle çekilme görüşmesi ikinci gününde
ABD heyetiyle çekilme görüşmesi ikinci gününde
Lavrov: ABD Venezuela'ya askeri müdahale çabasında
Lavrov: ABD Venezuela'ya askeri müdahale çabasında

Beşiktaş Kayserispor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Kayserispor maçına hazır

Beşiktaş kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik programların ardından çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #keyserispor #maç
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.