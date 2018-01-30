Beşiktaş Kulübü, Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in transferi için Orlando City ve Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in transferi için Orlando City ve Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ile görüşmelere başlandığını duyurdu.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Amerikan Birinci Futbol Ligi ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.