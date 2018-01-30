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Beşiktaş, Larin için görüşmelere başladı

Beşiktaş Kulübü, Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in transferi için Orlando City ve Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş, Larin için görüşmelere başladı

Beşiktaş Kulübü, Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in transferi için Orlando City ve Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Amerikan Birinci Futbol Ligi ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kamuyu Aydınlatma Platformu #futbol #Cyle Larin #beşiktaş
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