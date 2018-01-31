Beşiktaş Kulübü, Kanadalı santrfor Larin'in transferi için oyuncunun kulübü Orlando City ve MLS ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Kanadalı santrfor Cyle Larin'in transferi için oyuncunun kulübü Orlando City ve Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ile anlaşmaya vardığını açıkladı.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Amerikan Birinci Futbol Ligi ile anlaşmaya varılmıştır. Larin ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Bir süredir siyah-beyazlı ekip ile antrenmanlara çıkan 22 yaşındaki golcü, öğleden sonra Beşiktaş'ın diğer transferi Brezilyalı oyuncu Vagner Love ile resmi sözleşmeye imza atacak.



Kanada Milli Takımı'nda da forma giyen Larin, Orlando City ile MLS'te çıktığı 87 maçta 43 gol kaydetti.