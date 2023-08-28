Beşiktaş Lenglet'i kiralıyor!

Beşiktaş için transfer iddialarının ardı arkası kesilmek bilmiyor. Avrupa'da sürekli bir isimle anılan siyah beyazlı kulüp için bu kez de İspanya'dan yeni bir aday ortaya atıldı.İşte o isim...

Beşiktaş Lenglet'i kiralıyor!
Beşiktaş Lenglet'i kiralıyor!
Editör: Nihat Çarboğa

Buna göre Beşiktaş yönetiminin, Barcelona'nın Fransız stoperi Clement Lenglet'i gündemine aldığı belirtildi. Haberlerde "Türk ekibi, Lenglet için titiz bir operasyon sürdürüyor" ifadesi kullanılırken, pazarlıkların sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Beşiktaş'ın, Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki savunmacıda ısrarcı olduğunun altı çizildi.

Beşiktaş Lenglet'i kiralıyor! - Resim : 1

BİTME İHTİMALİ YÜKSEK

Katalan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulduğu ileri sürüldü. 1.86 boyundaki tecrübeli futbolcu geçen sezonu da İngiliz ekibi Tottenham'da kiralık geçirmişti.

Buradan hareketle Barcelona'nın Lenglet'i kadroda düşünmediği ve Beşiktaş'a 'evet' deme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Oyuncunun da Türkiye'ye sıcak bakabileceği kaydedildi. Piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan Fransız futbolcu sol ayaklı ve sol bek mevkiinde de görev yapabiliyor.

Kulüp kariyerinde 354 resmi karşılaşmada forma giyen Leglet, 14 gol, 8 asist üretti. 76 sarı, 2 direkt kırmızı kart gördü. Ülkesinin milli takımında 15 maça çıktı.

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