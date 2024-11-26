Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını hangi hakem yönetecek?İşte detaylar..

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak 5. hafta maçı, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı, İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcı hakemlik görevini, vatandaşları Alberto Tegoni ve Giovanni Baccini üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Andrea Colombo yapacak.

Ayrıca, Daniele Chiffi VAR hakemi olarak görev alacak, Paolo Mazzoleni ise AVAR hakemi olarak mücadelede yer alacak. Bu hakem ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir maç için deneyim ve yetkinliklerini sahada sergileyecek.

