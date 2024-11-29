Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e 3-1 yenildi

“BEŞİKTAŞ BU DEĞİL”

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımının oyunundan memnun olmadığını belirtti. Van Bronckhorst, "Normalde görmemiz gereken Beşiktaş bu değil. Son haftalar oyuncular üzerinde etkili olmuş olabilir. Benim için de direkt sebep göstermek çok zor. İlk yarıdaki oyun korkak, temposuz ve mücadelenin olmadığı bir oyundu. İkinci yarı biraz daha iyiydi ama Beşiktaş'ın standartlarında değildi.” dedi. Ayrıca, takımının maçtan önce daha iyi bir performans göstermesi gerektiğini ve bu durumun son haftalarda oyuncular üzerindeki etkilerinden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Van Bronckhorst, istifa düşünmediğini ve takımını toparlamak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

