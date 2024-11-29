Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e 3-1 yenildi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’e 3-1 yenildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Macaristan’da ev sahibi olduğu maçta, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’e 3-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki kötü sonuçları telafi etmeyi hedeflerken, sahaya yansıttığı oyunla istediği sonucu alamadı.
Beşiktaş, ilk yarıda oyun kontrolünü elinde tutamayarak, 45+3. dakikada yediği golle soyunma odasına 2-1 geriye düştü. Maccabi Tel Aviv’in baskısı altında kalan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı bu skorla tamamladı ve soyunma odasına moral bozukluğu ile girdi.
İLK YARIDA MACCABI TEL AVIV ÜSTÜN
Karşılaşmanın ilk önemli pozisyonu 11. dakikada Maccabi Tel Aviv’den geldi. Kanichowsky, ceza sahasına girmeden önce savunmayı geçerek Turgeman’a topu aktardı, ancak Turgeman’ın vuruşu auta çıktı. Beşiktaş, 15. dakikada Gabriel Paulista’nın sakatlık yaşamasıyla zor anlar geçirdi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Paulista, maçı tamamlayamadı ve yerini Emirhan Topçu’ya bıraktı.
Maccabi Tel Aviv, 23. dakikada öne geçti. Davida’nın soldan ortasında, Kanichowsky’nin vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1. Beşiktaş, bu gole 15 dakika sonra, 38. dakikada yanıt verdi. Semih Kılıçsoy’un pasıyla ceza sahasına hızla giren Rafa Silva, topu kalecinin yanından filelere göndererek skoru 1-1’e getirdi. Ancak, ilk yarının son dakikalarında Beşiktaş yeniden geriye düştü. 45+3. dakikada Kanichowsky’nin pasıyla soldan çizgiye inen Patati, Peretz’e pasını verdi ve Peretz topu boş kaleye gönderdi: 2-1. Bu gol, Beşiktaş’ı soyunma odasına 2-1 geride soktu.
IMMOBILE PENALTI KAÇIRDI
Beşiktaş, ikinci yarıya toparlanma amacıyla başladı. 55. dakikada Salih Uçan’ın ceza dışından çektiği şut az farkla dışarı gitti. 70. dakikada ise büyük bir fırsat geldi. Semih Kılıçsoy’un ceza sahasında şutunun ardından Maccabi Tel Aviv’li Lemkin’in elle müdahalesi sonucu hakem penaltıyı verdi. Ciro Immobile topun başına geçti ancak penaltıyı değerlendiremedi. Beşiktaş’ın eşitlik şansı kayboldu.
Maccabi Tel Aviv, 80. dakikada bir gol daha bularak durumu 3-1’e getirdi. Turgeman’ın çaprazdan çektiği şut Mert Günok’tan döndü, Patati ise boşta kalan topu tamamlayarak ağlara gönderdi.
Karşılaşma sonunda Maccabi Tel Aviv, 3-1’lik skorla Beşiktaş’ı mağlup ederek Avrupa Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 5. hafta sonunda 6 puanda kaldı.
RAFA SILVA İLK GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon ilk golünü attı. Sezon başındaki ön eleme maçlarında gol atan Silva, bu golle yeniden formunu yakalamaya çalıştı.
“BEŞİKTAŞ BU DEĞİL”
Maçın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımının oyunundan memnun olmadığını belirtti. Van Bronckhorst, "Normalde görmemiz gereken Beşiktaş bu değil. Son haftalar oyuncular üzerinde etkili olmuş olabilir. Benim için de direkt sebep göstermek çok zor. İlk yarıdaki oyun korkak, temposuz ve mücadelenin olmadığı bir oyundu. İkinci yarı biraz daha iyiydi ama Beşiktaş'ın standartlarında değildi.” dedi. Ayrıca, takımının maçtan önce daha iyi bir performans göstermesi gerektiğini ve bu durumun son haftalarda oyuncular üzerindeki etkilerinden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Van Bronckhorst, istifa düşünmediğini ve takımını toparlamak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.
MACCABI TEL AVIV İÇİN TARİHİ ZAFER
Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic, Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ettikleri için büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti. Lazetic, “Bu galibiyet bizim için çok değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu bizim için büyük bir zafer oldu. Bu bizim iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. İlerisi için özgüven anlamında bu galibiyet bize destek oldu." dedi.
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında aldığı mağlubiyetle ilk kez bir İsrail takımına yenildi.