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Beşiktaş Medipol Başakşehir'e konuk oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Beşiktaş Medipol Başakşehir'e konuk oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligdeki ilk 10 maçında 21 puan toplayan Medipol Başakşehir, haftaya lider durumda giriyor.

İlk 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Junior Caiçara bu maçta forma giyebilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Alparslan Erdem mücadelede yer alamayacak.

İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun ise maç kadrosunda bulunması bekleniyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #spor toto süper lig #Medipol Başakşehir #beşiktaş
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