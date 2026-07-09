Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş kulübü, orta saha rotasyonuna milli bir takviye gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, 28 yaşındaki ön libero oyuncusu Salih Özcan ile kesin olarak anlaşmaya vararak oyuncuyla 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

SİYAH-BEYAZLI KULÜPTEN İMZA DUYURUSU GELDİ

Transfer işlemlerinin resmiyet kazanmasının ardından kulüp cephesinden kamuoyuna bir bilgilendirme yapıldı. Siyah-beyazlı yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan’la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON ALMAN DEVİNDE SÜRE ALMIŞTI

Kariyerini Beşiktaş forması altında sürdürecek olan milli oyuncu, geride bıraktığımız sezon Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un başarısı için ter dökmüştü. Salih Özcan, geçtiğimiz sezon boyunca sarı-siyahlı formayla toplam 12 maçta sahaya çıkarak görev yaptı.