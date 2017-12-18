Beşiktaş, Alexander Milosevic'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu

Beşiktaş Kulübü, Sırp asıllı İsveçli stoper Alexander Milosevic ile olan sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiklerini açıkladı.



Milosevic, Beşiktaş forması ile çıktığı 7 karşılaşmada toplam 408 dakika süre aldı.



Beşiktaş'tan Ç.Rizespor'a kiralanan genç futbolcunun, Karadeniz ekibiyle de yolları ayrılmıştı.



Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:



Alexander Milosevic ile Sözleşmemiz Karşılıklı Olarak Feshedildi



Beşiktaşımız'ın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır.



Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Beşiktaş JK



ulusal.com.tr