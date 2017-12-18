Beşiktaş Kulübü, Sırp asıllı İsveçli stoper Alexander Milosevic ile olan sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiklerini açıkladı.
Milosevic, Beşiktaş forması ile çıktığı 7 karşılaşmada toplam 408 dakika süre aldı.
Beşiktaş'tan Ç.Rizespor'a kiralanan genç futbolcunun, Karadeniz ekibiyle de yolları ayrılmıştı.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:
Alexander Milosevic ile Sözleşmemiz Karşılıklı Olarak Feshedildi
Beşiktaşımız'ın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır.
Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş JK
ulusal.com.tr
Beşiktaş, Alexander Milosevic'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu
Beşiktaş Kulübü, Sırp asıllı İsveçli stoper Alexander Milosevic ile olan sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiklerini açıkladı.
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