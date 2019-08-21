Beşiktaş, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin'i ülkesinin Toulouse ekibine kiraladı.

Beşiktaş, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin'i ülkesinin Toulouse ekibine kiraladı.



Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Mirin'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a transfer olduğu bildirildi.



Siyah-beyazlı ekibin devre arasında transfer ettiği Mirin, Süper Lig'de 14 karşılaşmada forma giydi.