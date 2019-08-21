Marmara'da art arda 3 deprem
Marmara'da art arda 3 deprem
İstanbul'da kuvvetli yağış! İşte ilk fotoğraflar
İstanbul'da kuvvetli yağış! İşte ilk fotoğraflar
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Beşiktaş Mirin'i Toulouse'a kiraladı

Beşiktaş, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin'i ülkesinin Toulouse ekibine kiraladı.

Beşiktaş Mirin'i Toulouse'a kiraladı

Beşiktaş, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin'i ülkesinin Toulouse ekibine kiraladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Mirin'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a transfer olduğu bildirildi.

Siyah-beyazlı ekibin devre arasında transfer ettiği Mirin, Süper Lig'de 14 karşılaşmada forma giydi.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.