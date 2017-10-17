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Beşiktaş, Monaco ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, G grubunun 3. haftasında Monaco ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar Fransa'daki maçı kazanarak devler liginde 3'te 3 yapmak istiyor.

Beşiktaş, Monaco ile karşılaşacak

Beşiktaş, devler liginde... Rakip, Fransa temsilcisi Monaco...

Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Monaco'ya konuk olacak. Maç Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

II. Louis Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç öncesi yaptığı basın toplantısında iyi futbol sözü verdi.

Devler Ligi'nde geride kalan 2 karşılaşmada Porto’yu deplasmanda 3-1, Leipzig’i sahasında 2-0 mağlup eden temsilcimiz, topladığı 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor.

Kara kartallar, Monaco'yu da yenerek puanını 9'a çıkarmak istiyor. Beşiktaş 3'te 3 yaparsa gruptan çıkma adına büyük bir adım atacak.



ulusal.com.tr

Etiketler; #uefa şampiyonlar ligi
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