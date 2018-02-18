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Beşiktaş Münih yolcusu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'le oynayacağı ilk maç için yarın Almanya'ya gidecek.

Beşiktaş Münih yolcusu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maç için yarın Münih'e gidecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlılar, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan öğle saatlerinde özel uçakla Münih'e hareket edecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Allianz Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlıların maç öncesi son antrenmanı da aynı statta TSİ 21.30'da başlayacak.

Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, 20 Şubat Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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