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Beşiktaş N'Koudou'yu transfer etti

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş N'Koudou'yu transfer etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham Kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N'Koudouile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Fransa'da Nantes ve Olympique Marsilya formalarını giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 11 milyon sterlin bonservisle İngiltere'nin Tottenham takımına transfer oldu. Başkent temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu, Burnley ve Monaco'nun kadrosunda da kiralık olarak yer aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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