Beşiktaş-Neftçi Bakü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü konuk edecek. Deplasmandan 3-1'lik skorla dönen Siyah Beyazlı takım, taraftarı önünde Neftçi Bakü karşısında galip gelerek tur atlamak istiyor.İşte detaylar...

Beşiktaş-Neftçi Bakü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Beşiktaş-Neftçi Bakü
Editör: Nihat Çarboğa

UEFA Konferans Ligi'nde adım adım ilerleyen ve gruplara kalmak isteyen Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Neftçi Bakü karşısında 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Aboubakar, Muleka ve Salih getirdi. Neftçi Bakü'nün tek golü ise Lebon'dan geldi.

Beşiktaş-Neftçi Bakü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim : 1

UEFA Konferans Ligi rövanş maçında sahasında Neftçi Bakü'yü konuk edecek olan temsilcimiz sahadan galip ayrılarak adını play-off turuna yazdırmak istiyor.

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                      BEŞİKTAŞ-NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Beşiktaş Neftçi Bakü UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 17 Ağustos Perşembe saat 21:00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

                                                     BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

Mert,Rosier,Amartey,Colley,Umut,Salih,Gedson,Onana,Onur,Rebic,Aboubakar

# beşiktaş # Neftçi Bakü
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