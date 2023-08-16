Beşiktaş-Neftçi Bakü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Konferans Ligi'nde adım adım ilerleyen ve gruplara kalmak isteyen Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Neftçi Bakü karşısında 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Aboubakar, Muleka ve Salih getirdi. Neftçi Bakü'nün tek golü ise Lebon'dan geldi.

UEFA Konferans Ligi rövanş maçında sahasında Neftçi Bakü'yü konuk edecek olan temsilcimiz sahadan galip ayrılarak adını play-off turuna yazdırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ-NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Neftçi Bakü UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 17 Ağustos Perşembe saat 21:00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

Mert,Rosier,Amartey,Colley,Umut,Salih,Gedson,Onana,Onur,Rebic,Aboubakar