Beşiktaş Nicolas Pepe transferinde ısrarcı! Görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kanat bölgesine etkili bir isim takviye yapmak istiyor.Uzun bir süredir Arsenal'de forma giyen Nicolas Pepe'yi gündemine alan siyah-beyazlıların transferi hızlandırmak için Arsenal ile görüşmelere başlandığı gelen bilgiler arasında.İşte detaylar...

Beşiktaş Nicolas Pepe transferinde ısrarcı! Görüşmeler başladı
Nicolas Pepe Beşiktaş'a doğru
Editör: Nihat Çarboğa
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kanat bölgesine etkili bir isim takviye yapmak istiyor.Uzun bir süredir Arsenal'de forma giyen Nicolas Pepe'yi gündemine alan Beşiktaş bu transferi bitimrek istiyor.

                                      BEŞİKTAŞ NİCOLAS PEPE TRANSFERİNDE ISRARCI

Beşiktaş, Nicolas Pepe transferi için Arsenal ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar Fildişi Sahilli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Siyah-beyazlılar Ante Rebic ve Oxlaide-Chamberlain'in ardından bu transferide bitirerek hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş Nicolas Pepe transferinde ısrarcı! Görüşmeler başladı - Resim : 1


Sky Sports'a göre, Siyah-beyazlılar, Nicolas Pepe için Arsenal ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İngiliz ekibin, Pepe'nin sözleşmesini feshetmek için alternatif yollar aradığı kaydedildi.

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28 yaşındaki kanat oyuncusu Arsenal ile 112 maça çıktı. Bu mücadelelerde 27 kez gol sevinci yaşarken, 21 asistlik katkı sağladı.

# beşiktaş # Pepe
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