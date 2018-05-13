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Beşiktaş - Osmanlıspor karşılaşmasının ilk 11'ler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Osmanlıspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu

Beşiktaş - Osmanlıspor karşılaşmasının ilk 11'ler belli oldu!
Mücadelede iki takımın sahaya çıkacakları 11'ler şöyle:

OSMANLISPOR: Karcemarskas - Anıl, Numan, Yalçın, Muhammed, Carlos, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Serdar, Umar

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan Gönül, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Larin

ulusal.com.tr
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