Beşiktaş PSG'nin yıldızına kancayı taktı: Şartları soruldu

Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak isteyen ve takımın başına da Vincenzo Italiano’yu getiren Beşiktaş, kaleci takviyesi için rotayı Fransa’ya çevirdi.

Lequipe'in haberine göre Beşiktaş, Paris Saint-Germain’in (PSG) yıldız kalecisi Lucas Chevalier için devreye girdi ve Fransız ekibine şartlarını sordu.

TRANSFERDE MUTLU SONA ULAŞMAK KOLAY OLMAYACAK

Fransız basınında yer alan haberde, Chevalier’in PSG’deki geleceğinin belirsiz olduğu ancak Beşiktaş’ın bu transferde mutlu sona ulaşmasının da kolay olmadığı, sürecin zorlu geçeceği belirtildi.

Hâlihazırda tatilde olan 24 yaşındaki file bekçisinin henüz geleceğiyle ilgili net bir karar vermediği ve Paris ekibinin kendisi için önümüzdeki sezon nasıl bir rol planladığını da detaylıca öğrenmek istediği aktarıldı.