Beşiktaş Rafa Silva'nın alacağı maaşı açıkladı! İşte yıldız oyuncunun kazanacağı yıllık ücret

Geçtiğimiz sezonu ligde ve Avrupa'da hayal kırıklığıyla geçiren ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını bir nebze de olsa mutlu eden Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayan siyah-beyazlılar, ilk iş olarak yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirledi. Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfere de hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’yı da renklerine bağladı. Beşiktaş, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ, RAFA SİLVA İLE KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Beşiktaş transferde asıl bombayı ise Rafa Silva ile patlattı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Portekizli futbolcunun transferini resmen tamamladı.

Beşiktaş'tan Rafa Silva transferinin detaylarıyla ilgili KAP açıklaması da geldi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda, oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6 milyon avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

Portekiz Milli Takımı formasını 25 defa giyen Rafa Silva, profesyonel kariyerine Feirense kulübünde başladı. Sonrasında Braga ve Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışındaki bir kulüpte oynayacak.

Bu arada siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından da Rafa Silva paylaşımında bulundu. "Hoş geldin Rafa Silva" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Çağrıyı aldı, o da en iyilerin stadyumuna geldi" ifadesine yer verildi.

Çağrıyı aldı, o da en iyilerin stadyumuna geldi. 📲🏟️



Hoş geldin 𝑹𝒂𝒇𝒂 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒂 🦅#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/GujzOy14Ih — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 27, 2024

Kulübün bir başka paylaşımında ise Portekizli futbolcunun İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile bir araya gelerek sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.