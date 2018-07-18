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Beşiktaş-Reading maç sonucu

Beşiktaş, Reading ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş-Reading maç sonucu
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentinde Reading ile karşılaştı. Siyah-Beyazlı ekip, karşılaşmaya Utku - Gökhan, Medel, Fatih, Adriano - Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel  ve Larin ilk 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

55'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Töre'nin ortasında Babel'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0. 75'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Mustafa Pektemek'in asistinde Oğuzhan Özyakup topu ağlara gönderdi. Reading'te Sam Smith, 84'üncü dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1. 90'ıncı dakikada Reading beraberliği yakaladı. Mark McNulty attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2.

Kaynak: DHA
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