Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Rizespor maçı CANLI İZLE

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde maçın saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Rizespor arasındaki Süper Lig karşılaşması, 20 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverlerin, yayıncı kuruluşun resmi platformlarına üye olması gerekiyor.

NOT: beIN Sports, S Sport ve benzeri platformlar üzerinden yayınlanan spor müsabakalarını izleyebilmek için ilgili yayıncı kuruluşlara abonelik gerekebilmektedir.